Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Motocross, niente podio per l'Italia al Nazioni Niente podio per l'Italia all'edizione numero 70 del Motocross della Nazioni. Sulla storica pista di Maggiora, nel Novarese, e davanti a un pubblico che nel weekend ha toccato le 50mila presenze, la squadra azzurra ha chiuso al quinto posto assoluto una gara con finale thrilling. Il titolo è andato nuovamente alla Francia, trascinata da Febvre e Paulin, che solo all'ultimo giro della gara finale è riuscita a precedere in classifica l'Olanda e gli Stati Uniti. Antonio Cairoli è stato fantastico, piazzandosi al secondo posto in entrambe le sue manche e risultando il migliore nella graduatoria individuale di MXGP, mentre Michele Cervellin e Samuele Bernardini non sono riusciti nel miracolo. >