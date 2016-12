Facebook

Motocross, Gajser batte Cairoli a Mantova L'aria di casa non è riuscita a dare una mano ad Antonio Cairoli, che nel GP di Lombardia del Mondiale motocross, ha mancato l'appuntamento con il podio, chiudendo quarto. A Mantova il siciliano della ktm ha faticato nella prima manche, chiusa al sesto posto dopo una brutta partenza. Tony ha lottato in gara-2 e dopo un lungo e spettacolare duello con Tim Gajser ha dovuto cedere la vittoria parziale allo sloveno, sempre più lader della MXGP. Il pilota della Honda ha fatto doppietta sulla sabbia italiana, precedendo Gautier Paulin (Honda) e Clement Desalle (Kawasaki) e in classifica ha portato a 92 i punti di vantaggio proprio su Cairoili, diventato secondo dopo il forfait di Febvre. >