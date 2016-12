Facebook

Motocross, Fontanesi ancora campionessa del mondo Kiara Fontanesi vince il quarto titolo mondiale consecutivo. Nell’ultima e decisiva prova in Repubblica Ceca, sulla pista di Loket, Kiara si presentava al via della seconda manche con 4 punti da recuperare su Livia Lancelot. Sfortunatissima la francese, che non ha preso il via perché la sua moto si è ammutolita nel giro di schieramento. Strada spianata dunque per Kiara che non ha preso nessun rischio, chiudendo in seconda posizione la gara che le ha regalato il quarto trionfo. >