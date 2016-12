Facebook

Motocross, Cairoli soffre anche in Svezia Antonio Cairoli ha stretto i denti e anche in Svezia, undicesima tappa del Mondiale motocross, ha pagato i postumi della caduta di Maggiora. Alla fine lo stoico siciliano della Ktm ha raccolto un po' di punti che gli hanno permesso di limitare i danni, salendo al secondo posto nella generale della MXGP. Assenti a Uddevalla gli infortunati Nagl e Desalle e con Villopoto desaparecido, Tony ha chiuso al 13° posto gara 1 complice anche una caduta, mentre è stato ottimo terzo nella seconda. Sfortunatamente, a vincere entrambe le manche è stato il leader del campionato Romain Febvre (Yamaha), che è così salito a +39 in classifica. Sul podio del GP sono saliti anche van Horebeek (Yamaha) e Kevin Strijbos (Suzuki). >