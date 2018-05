Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Motocross, Cairoli manca il sorpasso in Francia Domenica agrodolce per Antonio Cairoli nel GP di Francia del Mondiale motocross. Il siciliano ha chiuso al terzo posto assoluto, ma si mangia le mani per aver perso l'occasione di guadagnare parecchi punti su Max Nagl. Tony ha vinto la prima manche, ma nella seconda è partito male e non è riuscito ad andare oltre il settimo posto. La gara di Villaros sous Ecot è andata al beniamino di casa Romain Febvre (Yamaha), primo e secondo e la primo successo in carriera in MXGP, sul russo Evgeny Bobryshev (Honda) due volte terzo. Nagl (Husqvarna), sesto e secondo, resta leader con 19 punti di vantaggio su Cairoli, salito di una posizione dopo il doppio zero di Desalle. >