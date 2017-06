Facebook

Motocross, Cairoli & C. incontrano in tifosi in piazza a Vigevano Il pre evento del GP di Lombardia di motocross si è tenuto a Vigevano nella splendida piazza Ducale. Un bagno di folla per i piloti di MXGP e MX2, che domenica correranno nella vicina Ottobiano il round unidici del Mondiale. Il più richiesto, ovviamente, è stato Tony Cairoli, che arriva in Italia da leaderr della classifica. Appassionati e curiosi hanno potuto incontrare da vicino i loro beniamini in una sessione dedicata di foto e autografi. (foto Youthstream) >