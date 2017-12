Facebook

Lo squadrone Ktm per gli Usa La Ktm ha presentato squadre e programmi per la prossima stagione di motocross in Usa. Ritiratosi Dungey, il team manager De Coster ha deciso di affidare le speranze arancioni al francese Marvin Musquin, al quale è stato affiancato da Broc Tickle. E' stata anche svelata la nuova KTM 450 SX-F Factory Edition, che a partire da dicembre sarà commercializzata nel solo mercato americano. >