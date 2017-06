Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Cairoli padrone in casa Ventimila tifosi in delirio per la doppietta di Antonio Cairoli nel GP di Lombardia del Mondiale di motocross. A Ottobiano, 11° round stagionale, il siciliano della Ktm ha vinto entrambe le manche della MXGP al termine di due grandi duelli con l'olandese compagno di team, Jeffrey Herlings. Sul podio di giornata è salito anche l'inglese Max Anstie (Husqvarna). In classifica Cairoli ha 67 punti di vantaggio sul francese Gautier Paulin (Husqvarna). >