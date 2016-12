Facebook

Cairoli al Monza Rally Show con la Citroen del Team Magneti Marelli Checkstar II Team Magneti Marelli Checkstar e Tony Cairoli hanno svelato, all’EICMA, la Citroen DS3 WRC con cui il pilota siciliano parteciperà per il quarto anno consecutivo al Monza Rally Show in programma dal 2 al 4 dicembre. Le aspettative sono quindi alte per l’edizione 2016 della kermesse monzese e, per tentare un ulteriore salto di qualità, la novità sarà rappresentata dal co-pilota che in questa occasione sarà Danilo Fappani, esperto navigatore che nel corso degli anni è stato al fianco di grandi campioni conquistando importanti successi a livello nazionale e internazionale. ll Team Magneti Marelli Checkstar sarà completato dalla Ford Fiesta WRC di Alessandro Bosca (pilota) e Roberto Aresca (navigatore), equipaggio emergente del panorama rallystico italiano: corrono insieme nel campionato italiano WRC e hanno alle spalle diverse esperienze nel Monza Rally Show, con un ottimo quarto posto assoluto nell’edizione dello scorso anno. "La partnership con Tony Cairoli è un punto fermo della nostra strategia di marketing e sta crescendo anno dopo anno – afferma Stefano Sancassani, Head of Magneti Marelli Aftermarket." “Nel 2015 le sue prestazioni al Monza Rally Show sono state davvero importanti e siamo sicuri che nel 2016 migliorerà ancora. Tony è l’esempio di come forza di volontà e applicazione rigorosa, oltre al talento, siano in grado di portare importanti risultati e deve rappresentare un modello di riferimento per il nostro network di officine Magneti Marelli Checkstar”. >