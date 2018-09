Facebook

Lego, ecco la Bugatti Chiron: funziona per davvero! Mattoncino dopo mattoncino: ce ne sono voluti più di un milione di pezzi Lego Technic per realizzare la Bugatti Chiron in scala 1:1. Un vero e proprio gioiello, una riproduzione più che fedele della supercar della casa francese e funziona per davvero! Sì, la macchina è dotata di un motore alimentato da 2.304 motori Power Fuctions, che lavorano attraverso 4.032 ruote dentate Lego Technic, generando 5,3 cavalli di potenza. Nel test, effettuato sulla pista di Ehra Lessien, alla periferia di Wolfsburg, ha raggiunto una velocità superiore ai 20 km/h con al volante l'ex vincitore della 24 Ore di Le Mans Andy Wallace e collaudatore Bugatti. Presentata nel weekend del GP di Monza, la Bugatti Chiron in Lego sarà Piazza Gae Aulenti a Milano per un evento aperto a tutti dal 6 al 9 Settembre. >