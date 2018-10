Facebook

Ktm dà nuovo vigore alla 1290 Super Duke GT Ktm ha deciso di rivitalizzare la sua 1290 Super Duke GT. Partendo dallo stesso motore della potentissima KTM 1290 SUPER DUKE R, il bicilindrico LC8 V-twin a 75° da 1.301 cc, gli ingegneri KTM lo hanno sviluppato introducendo camere di risonanza modificate, valvole di aspirazione in titanio e una nuova mappatura per raggiungere gli incredibili valori di 175 CV e 141 Nm di coppia. Per farla breve, c’è sempre potenza a portata di mano, sfruttabile in modo ancora più semplice grazie all’aggiunta del Quickshifter+, che consente cambiate senza frizione incredibilmente fluide, sia a salire che a scendere. La KTM 1290 SUPER DUKE GT è anche un concentrato di tecnologia, che adotta l’intera gamma dei sistemi elettronici sviluppati da KTM per offrire le migliori prestazioni e assistenza alla guida. Con la potenza frenante e il controllo di trazione sensibili dall’angolo di piega e numerosi riding mode – compresa la modalità opzionale ‘Track’ – l’elettronica così evoluta mette i piloti in grado di sfruttare a fondo il potenziale della GT nella più ampia varietà di condizioni e strade su cui può essere portata: un fattore essenziale per una moto capace di percorrere lunghe distanze. Sulla nuova GT vi sono cambiamenti sostanziali anche al ponte di comando. Il display TFT da 6,5” è posizionato dietro un nuovo parabrezza dalla profilatura aerodinamica, regolabile in altezza su diverse posizioni e ancora più facile da azionare con una mano sola. Tutto a colori, il nuovo display è visibile anche in pieno sole e adotta una disposizione inedita delle informazioni, che permette di monitorare facilmente lo stato di tutti i sistemi della moto senza distrarre l’attenzione del pilota. Muoversi tra i diversi menu e funzioni è facile e intuitivo e il controllo avviene grazie al tasto retroilluminato posto sul semimanubrio di sinistra, dove si trova ora anche il comando del cruise control. Il frontale immediatamente riconoscibile, dal family feeling inequivocabilmente “DUKE”, è fondamentale nella identità rivisitata della GT. Al centro della rinnovata parte anteriore c’è un nuovo, potente faro full LED, nel quale forma e funzione sono perfettamente integrate. Il dissipatore di calore centrale in alluminio sorregge sei LED ultra-luminosi rivolti in avanti, mentre altri LED generano la luce diurna DRL che garantisce una miglior visibilità della moto da parte degli altri utenti della strada. E quando il viaggio si protrae anche dopo il tramonto, le cornering lights montate sui convogliatori ai lati del serbatoio illuminano l’interno della curva in modo eccezionale. L’ultima generazione delle sospensioni semi-attive WP rappresenta il pacchetto più sofisticato mai offerto da KTM, con sensori ancora più potenti che analizzano le condizioni del fondo stradale per regalare precisione e maneggevolezza su qualunque strada e in qualunque condizione di carico. Il precarico della GT può essere regolato con la semplice pressione di un bottone, senza bisogno di attrezzi, per adattarsi a qualunque combinazione di pilota, passeggero e bagagli. Basta un dito anche per trasformare il comportamento delle sospensioni in modo da adeguarlo alla strada o all’umore: Comfort, Street o Sport. Le manopole riscaldate sono montate di serie e nei convogliatori ai lati del serbatoio sono stati ricavati due nuovi vani, che consentono di tenere a portata di mano un telefono cellulare o i documenti. Uno dei due lati prevede anche una presa USB per caricare i dispositivi preferiti anche durante il viaggio. Ad aggiungere ulteriore comfort sulle lunghe distanze provvede la connettività per lo smartphone KTM MY RIDE: la KTM 1290 SUPER DUKE GT 2019 è ora compatibile con la navigazione, con indicazioni curva per curva riportate sul cruscotto e indicazioni audio in 5 lingue, attraverso l’app scaricabile separatamente. È anche possibile rispondere o rifiutare chiamate in arrivo, mentre l’identità del chiamante è visualizzata sul display, come pure muoversi all’interno di una playlist di musica preferita. La nuova 1290 SUPER DUKE GT viene proposta in due colori, bianco e nero. Disponibilità a partire da gennaio 2019, il prezzo di vendita verrà comunicato a breve. >