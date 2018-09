Facebook

Kawasaki Ninja H2 ancora più potente Kawasaki ha sottoposto la sua Ninja H2 a un'iniezione di potenza per il 2019. Come se ce ne fosse davvero bisogno per un motore già "Supercharged". La supermoto di Akashi, infatti, ha ora 231 cavalli contro i "soli" 200 della versione precedente. Nonostante questo, i consumi non ne hanno risentito grazie a un lavoro di affinamento e di utilizzo di parti derivate dalla Ninja H2 SX come filtro dell'aria, candele, centralina e altro. Novità anche a livello di pneumatici Bridgestone RS11 e impianto frenante Brembo "Stylema". Introdotto anche un cruscotto a colori TFT con connettività Bluetooth e smartphone tramite apposita App. >