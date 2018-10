Facebook

Ride 3, ecco tutte le personalizzazioni Milestone ha svelato nuove immagini di “RIDE 3": Extreme Customization mostra le infinite opportunità di personalizzazione offerte dall’Editor di Livree, un nuovo potente strumento che permette di creare un look unico per la propria moto e sfrecciare in pista con uno stile inconfondibile. In RIDE 3 la personalizzazione raggiunge un nuovo livello e non si limita più alle oltre 500 componenti meccaniche ed estetiche su cui è possibile intervenire per modificare il comportamento della moto in pista. Grazie al nuovo Editor di Livree i giocatori potranno scatenare la loro fantasia e creare la livrea dei propri sogni. Gli strumenti disponibili permettono infatti un’estrema libertà creativa: gli amanti delle corse potranno ad esempio utilizzare i tanti adesivi originali su licenza per creare una livrea in stile racing personalizzata, mentre i più stilosi potranno creare vere e proprie opere d’arte in movimento, grazie ai numerosi livelli che permettono di disegnare sulla propria moto qualunque immagine, l’unico limite è la fantasia del giocatore! Tutte le livree potranno essere poi condivise online, per permettere ai propri amici e a tutta la community di utilizzarle, ottenendo in cambio dei punti esperienza e dei crediti extra. Grazie a un pratico sistema di filtri, sarà possibile navigare con facilità tra tutte le livree disponibili, scegliendo ad esempio le più popolari, le più recenti o quelle adatte a uno specifico modello di moto.



Sono state anche annunciate le Edizioni Speciali di RIDE 3, disponibili sia per il formato fisico che digitale dal 30 novembre 2018.

Edizioni in formato fisico:

- Standard Edition che include il gioco completo

- Special Edition che include Season Pass e un’esclusiva Steelbook dedicata alla Ducati Panigale V4*

Edizioni in formato digitale:

- Standard Edition che include il gioco completo

- Gold Edition che include Season Pass, Sport Bikes Pack (4 moto, 10 eventi e 3 trofei/obiettivi), BMW R 1200 GS Pack (che oltre all’iconica moto, contiene anche 5 eventi e 3 trofei/obiettivi) e Credits Multiplier, che permette di raddoppiare i crediti ottenuti dopo ogni evento in qualsiasi modalità di gioco.



A partire da oggi si aprono i pre-order digitali, che andranno ad affiancarsi all’offerta già attiva per le versioni fisiche del gioco; l’offerta pre-order digitale comprende due edizioni: - Standard Edition che include il gioco completo e lo Sport Bikes Pack - Gold Edition che include Season Pass, Sport Bikes Pack, BMW R 1200 GS Pack e Credits Multiplier, oltre a un tema dinamico dedicato alla Ducati Panigale V4 (solo su PS4) e 3 giorni di accesso anticipato.



Il Season Pass di RIDE 3 conterrà 12 DLC Premium previsti, con 120 eventi aggiuntivi, 36 trofei/obiettivi e 60 moto, tra cui le Supercustom esclusive targate Mr. Martini e i modelli iconici delle case produttrici presenti nel gioco (per un totale di oltre 12 ore di gioco). I contenuti extra non finiscono qui: dopo il lancio sono infatti previsti ben 12 DLC gratuiti che permetteranno di ottenere 12 moto e 60 eventi aggiuntivi (per un totale di oltre 6 ore di gioco). >