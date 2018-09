Facebook

Project CARS 2, ecco il Ferrari Essentials Pack Slightly Mad Studios e BANDAI NAMCO Entertainment Europe hanno annunciato l’uscita del quarto e ultimo Expansion Pack per Project CARS 2, il Ferrari Essentials Pack, disponibile da ora come acquisto singolo o come parte del Season Pass. Il modo migliore per immergersi nel mondo di Maranello e della Ferrari con il mitico circuito di prova, la pista di Fiorano, per poi provare otto icone della Ferrari sul velocissimo circuito del Mugello, sentendo tutta l’adrenalina, le performance e l’eccellenza di decenni di esperienza del Cavallino Rampante nel mondo del racing. Inoltre ci si potrà cimentare nelle corse GT con due leggende degli anni ’50 e ’60 come la Ferrari 250 Testa Rossa e la Ferrari 250 GT Berlinetta, vincitrici di centinaia di corse, incluse Le Mans e Campionato Mondiale Costruttori. Tra le altre iconiche Ferrari incluse nel Ferrari Essentials Pack, anche Ferrari 512 BB LM, Ferrari F40, Ferrari F355 Challenge, Ferrari FXX K, Ferrari 458 Speciale A e la Ferrari F12tdf. Insieme con le 8 auto e i 2 tracciati, sono disponibili anche 6 Eventi Carriera, creati per spingere gli appassionati a sperimentare la vera anima del Cavallino Rampante. >