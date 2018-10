Facebook

eSport: lMangano sul podio europeo di FIA GT Championship L’Italia festeggia un nuovo, importante risultato nel settore degli eSport conquistando il podio delle Finali Europee del Campionato di Gran Turismo organizzato dalla FIA, in occasione delle quali Giorgio Mangano si è aggiudicato il terzo posto. La competizione ha avuto luogo alla Madrid Games Week, dove i trenta migliori giocatori di Gran Turismo Sport, il racing game di Polyphony Digital in esclusiva per PlayStation4, sono giunti da tutta Europa per sfidarsi in un evento che ha segnato una tappa fondamentale nella storia delle competizioni digitali. Due giorni di competizione con eccezionali gare di guida e appassionanti testa a testa che hanno visto sfidarsi i migliori 30 giocatori qualificatisi attraverso le fasi online del torneo. Le Finali, ricche di azione, non hanno deluso la folla della Madrid Games Week, dove centinaia di fan si sono riuniti per sostenere i partecipanti. Migliaia di persone si sono sintonizzate per seguire la gara in live streaming. Ad aggiudicarsi l’oro è stato il tedesco Mikail Hizal, che dopo un’accesa gara è stato nominato primo campione europeo del FIA GT Championship. Adam Suswillo, dalla Gran Bretagna, si è aggiudicato l’argento, seguito dall’italiano Giorgio Mangano che ha conquistato il terzo posto. I primi 10 concorrenti classificati avranno un’altra possibilità di ottenere la gloria in occasione della Finale mondiale che si svolgerà a novembre: lì competeranno contro i primi 10 piloti della Finale di Asia e Oceania e i 10 migliori della Finale americana, che si terrà a Las Vegas tra il 30 e il 31 ottobre. Il campione del mondo parteciperà infine all’annuale evento dei FIA Awards insieme ai più grandi nomi del motorsport mondiale, dove gli sarà conferito il trofeo del Campionato FIA Gran Turismo 2018. >