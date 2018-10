Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

F3 europea, Mick Schumacher campione a 19 anni Mick Schumacher è il nuovo campione europeo di Formula 3: ad Hockenheim il figlio di Michael, dopo il 12° posto in gara-1, è arrivato secondo in gara-2 allungando ulteriormente su Dani Ticktum e conquistando il titolo. A 19 anni Mick si è dunque guadagnato la super licenza Fia, essenziale per passare in Formula 1, anche se nel 2019 sarà più probabile un suo approdo in Formula 2 o nella nuova F3 che si unirà alla GP3. >