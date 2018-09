Facebook

Ecco la Lamborghini Huracán GT3 EVO Classe e potenza: così si può definire la nuova Huracán GT3 EVO svelata da Lamborghini Squadra Corrse al Nürburgring. Linee aggressive per la pista e oltre un anno di lavoro a Sant'Agata Bolognese per trovare soluzioni inedite per aumentare il carico aerodinamico. Il V10 aspirato di 5.2 litri, derivato dal motore che equipaggia le Huracán stradali di ultima generazione, garantirà un’ottimizzazione della guidabilità e una maggiore affidabilità nelle gare endurance. La Huracán GT3 EVO, infatti, debutterà in pista durante la 24 Ore di Daytona a gennaio 2019. Grande soddisfazione da parte di Giorgio Sanna, Head of Lamborghini Motorsport:"La nuova Huracán GT3 EVO è il frutto dell’esperienza maturata negli ultimi tre anni di gare sui circuiti di tutto il mondo. L’obiettivo principale durante il suo sviluppo è stato il miglioramento della guidabilità per rendere la vettura più facile e prevedibile per i gentlemen drivers, con costi di gestione contenuti per i team. Alle scuderie che hanno investito su Lamborghini nelle competizioni GT del passato diamo l’opportunità di aggiornare le attuali Huracán GT3 con un kit EVO omologato per il prossimo triennio di gare. Potranno, come sempre, usufruire del nostro supporto tecnico e servizio ricambi in pista nei campionati nazionali e internazionali". >