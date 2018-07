Facebook

Car&vintage conquista Monza Due giorni di passione per i motori a Monza. In Autodromo, in occasione dell'evento GT Cup in collaborazione con Track4fun e Michelin, grande protagonista è stato Car&vintage. Il famoso blog d'auto d'epoca nato nel 2015 su Instagram, che ora vanta 363mila follower ed è il numero 1 in Europa, ha allestito un vero e proprio salotto dove parlare e ammirare macchine importanti e ha conquistato tutti gli appassionati. Foto di Davide De Martis @defuntis @car_vintage

