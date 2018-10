Facebook

Bmw, la R 1250 GS diventa più potente Bmw ha messo mano alla sua leggendaria GS per le sfide del futuro. La nuova R 1250 GS cresce in cilindrata, ma non solo. Tre le versioni, tra cui debutta la HP, ancora più fuoristradistica con sella corta, cerchi a raggi e sospensioni adeguate all'uso più estremo. Ecco tutte le principali innovazioni:



Più potenza e coppia: 100 kW (136 CV) a 7.750 g/min e 143 Nm a 6.250 g/min (prima: 92 kW (125 CV) a 7.750 g/min e 125 Nm a 6.500 g/min). Aumento di cilindrata a 1.254 cm3 (prima: 1.170 cm3 ).

Apertura asincrona delle valvole sul lato aspirazione per ottimizzare il vortice e migliorare quindi la combustione

Azionamento dell’albero a camme per mezzo di una catena dentata (in passato catena a rulli).

Alimentazione ottimizzata di olio e raffreddamento del fondo dei pistoni.

Sensore antidetonante per una migliore idoneità al viaggio.

Ultima generazione della gestione motore BMS-O e impiego di iniettori a doppio getto per una preparazione ancora più efficiente della miscela.

Nuovo impianto di scarico per caratteristiche di potenza ottimali.

Due modalità di guida, ASC e Hill Start Control di serie.

Modalità di guida Pro con modalità di guida supplementari, controllo dinamico della trazione DTC, ABS Pro, Hill Start Control Pro nonché l’Assistente dinamico di frenata DBC disponibili come optional ex fabbrica.

La regolazione elettronica delle sospensioni Dynamic ESA “Next Generation”, con compensazione completamente automatica dell’assetto.

Oltre alla regolazione dell’altezza della sella di serie (tranne Style HP), ampia offerta di varianti di altezze di sella ex fabbrica.

Proiettori a LED di serie e luce diurna a LED disponibile come optional ex fabbrica per entrambi i modelli.

Connectivity: strumentazione combinata multifunzionale con display TFT a colori da 6,5 pollici e numerose funzionalità di serie.

Chiamata d’emergenza intelligente come optional ex fabbrica.

Due moderni colori base e due varianti stilistiche differenti sottolineano le sue competenze per il viaggio e il fuoristrada.



