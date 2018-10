Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Arai presenta i nuovi caschi Ecco l’edizione 2018 dell’attesissimo Arai Day, l’evento organizzato presso l’Autodromo di Modena dallo storico Distributore Arai BER Racing per presentare, in Anteprima Mondiale, la Gamma Arai 2019! A dimostrazione del grande interesse per la manifestazione, l’affluenza di pubblico e di addetti ai lavori (tra cui alcune delle più importanti riviste di settore) è stata massiccia per tutto il corso della giornata complici, le numerose attività pianificate, come il Museo Itinerante Arai, (un casco gonfiabile dal diametro di 12 metri), la possibilità di testare direttamente in pista la gamma Arai 2018 approfittando dei turni a prezzi agevolati destinati a tutti i possessori Arai, l’Arai Racing Service Ufficiale (direttamente da Misano MotoGP) ed il Touring Service BER Racing per offrire agli intervenuti, lo stesso servizio di Controllo e Pulizia offerto ai piloti più forti del Mondo. Ospiti d’eccezione direttamente da Misano Adriatico Jorge Martin (Team del Conca Gresini Moto3) reduce da un favolo secondo posto e Tatsuki Suzuki (SIC58 Squadra Corse Moto3) che insieme al 5 volte Campione Europeo SuperCross Davide degli Esposti ed al Campione del Mondo Off Shore GianMaria Gabbiani si sono dimostrati estremamente disponibili con i propri tifosi firmando autografi e scattandosi foto con i fan per più di due ore per poi farsi “mettere sotto torchio” dalle domande di Giovanni di Pillo A conclusione di una giornata indimenticabile, Freestyle Show dell’Arai-BER Factory Rider Emanuel Angius che ha letteralmente sbalordito gli intervenuti con trick mozzafiato e la parata in pista, di tutti i possessori Arai alle spalle dei beniamini del Motomondiale. >