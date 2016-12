Facebook

Yamaha, tolti i veli alla YZF-R6 Con oltre 160.000 unità vendute in Europa e dopo aver vinto per 3 volte negli ultimi 7 anni il Mondiale Supersport, Yamaha YZF-R6 è consacrata ufficialmente come una delle più popolari ed estreme supersportive che la Casa di Iwata abbia mai costruito. Leggera, agile e veloce, questa carismatica 600cc è la scelta numero uno per i piloti in cerca di emozioni forti che vogliono progredire rapidamente nei campionati Supersport. Per sottolineare l'impegno totale in questo segmento che rimane un fattore chiave nel proprio DNA sportivo e Racing, Yamaha per il 2017 presenta una nuova YZF-R6 caratterizzata da uno stile radicale e sviluppata utilizzando per la ciclistica le tecnologie più evolute derivate dalla YZF-R1, insieme ad un'elettronica all’avanguardia. La nuova YZF-R6 è arrivata, con una nuova carena a basso coefficiente di penetrazione ed un look aggressivo che esprime tutte le caratteristiche del DNA da purosangue delle R-Series di Yamaha.



Le nuove caratteristiche:

Design R-Series di ultima generazione

Frontale carismatico ispirato alla YZF-R1

Puro DNA Racing per stile e prestazioni da prima della classe

L'aerodinamica più efficiente mai vista su una YZF-R6

Sofisticata tecnologia di controllo elettronico

Controllo di trazione TCS a 6 livelli per adattarsi alle condizioni di guida

Cambio elettronico QSS per cambiate a pieno gas senza usare la frizione

Nuova Forcella con steli da 43 mm KYB completamente regolabile in estensione e compressione

Nuovi Freni anteriori da 320 mm con pinze radiali a 4 pistoncini

Nuovo telaietto posteriore in magnesio

Sella con nuovo profilo e nuova angolazione posteriore per facile spostamenti del pilota

Nuovo serbatoio in alluminio

Nuova posizione di guida ABS Racing

Omologata Euro 4

D-Mode



Dati chiave:

599 cc, 67mm x 42,5mm raffreddato a liquido, 4 valvole DOHC, 4 tempi, 4cilindri

Pistoni forgiati in alluminio, rapporto di compressione 13,1:1

Valvole aspirazione/scarico in titanio

Air Induction System e Yamaha Chip Controlled Intake (YCC-I)

Yamaha Chip Controlled Throttle (YCC-T) a doppio iniettore

Frizione antisaltellamento

Cambio a 6 rapporti ravvicinati

Carter testa e motore in magnesio

Valvola EXUP che contribuisce alle eccellenti caratteristiche di erogazione di coppia

Scarico in titanio

Telaio e forcellone in alluminio

Colorazione Race Blu e Tech Black >