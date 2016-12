Facebook

Yamaha, tante novità per la MT-09 Per il 2017, i tecnici Yamaha hanno ulteriormente perfezionato la rivoluzionaria MT-09, sia dal punto di vista estetico, sia da quello tecnico nonostante il tere cilindri di 850cc resti invariato. Influenzato da quello dell'ammiraglia MT-¬10, il design radicale del frontale prevede ora un travolgente doppio faro a LED che sottolinea l'immagine energica del modello e che, allo stesso tempo, gli conferisce una straordinaria sensazione di leggerezza e compattezza. Il nuovo codone ultracompatto rafforza l'immagine atletica della nuova MT¬09 ed esalta la bellezza del suo look impetuoso. Il telaietto, inclinato verso l'alto, è stato accorciato di 30 mm. Inoltre, per trasmettere un ulteriore senso di leggerezza ed agilità, il nuovo codone adotta delle inedite mascherine laterali. Per conferire a questa Hyper Naked un aspetto originale e dinamico, nel codone sono state integrate delle luci posteriori a LED a 3 dimensioni dal design spigoloso che, viste dall’alto, disegnano una “M”. Nuova anche la linea della sella: più piatta e di 5 mm più alta rispetto alla precedente, è stata disegnata specificamente per consentire al pilota di mantenere la stessa postura in casi di frenata, curva ed accelerazione. Al retrotreno accorciato si aggiungono il nuovo parafango posteriore, montato sul forcellone, ed il portatarga in alluminio con il supporto da un solo lato. MT¬-09 è la prima tre diapason che adotta quest’inedita linea per il parafango posteriore. Osservandolo da ogni angolazione, il retrotreno regala un'immagine più compatta e leggera del mezzo rafforzandone così la sensazione di potenza e agilità. Una delle più importanti modifiche tecniche apportate riguarda l'adozione della nuova frizione antisaltellamento che esalta l'esperienza di guida sportiva ed offre ai piloti una serie di vantaggi concreti. La MT-09 è inoltre equipaggiata con il sistema Quick Shift System ﴾QSS﴿ che permette ai piloti di innestare la marce più rapidamente e senza l'uso della frizione. La nuova MT-09 sarà disponibile nelle colorazioni Night Fluo, Race Blu e Tech Black a partire da dicembre 2016. >