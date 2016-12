Facebook

Yamaha presenta la XSR700 La Yamaha entra nel settore delle Faster Sons, una denominazione che rende omaggio ai modelli delle precedenti generazioni, scegliendo di collaborare con il leggendario bike maker giapponese che lavora a Los Angeles, Shinya Kimura. Sulla base di questa prestigiosa collaborazione è stata presentata la nuova XSR700, ultima arrivata nella gamma Sport Heritage, con uno stile neo retrò che rende omaggio alla carismatica Yamaha XS650. XSR700 è un piacere per tutti i sensi: il design è esaltato da un numero di componenti di qualità che ne esaltano il look. Il pilota assapora sensazioni vintage, con la sella two tone montata su un telaietto posteriore facilmente “smontaibile “. Il faro anteriore neo retro si fa notare per lo stile e il serbatoio retrò, con gusci laterali in alluminio, ricorda al pilota che è seduto su una “Faster Sons”. La nuova XSR700, che in assetto di marcia pesa solo 186 kg, è il primo esemplare di una nuovo specie di moto, una moto entry level e un’icona di modernità che aggiunge un tocco di stile alla guida di tutti i piloti, più o meno esperti. Il tachimetro tondo in stile retrò LCD è al centro del largo manubrio inclinato all’indietro, per una posizione di guida naturale ed eretta. Una griglia laterale nasconde e protegge l’elettronica hi-tech. La qualità dei materiali come l’alluminio in molti componenti come il supporto del parafango anteriore e il copri radiatore, le cover serbatoio contribuiscono a suggerire il feeling retrò. Alla colonna sonora giusta pensa la marmitta compatta, e gli pneumatici anteriore e posteriore Pirelli Phantom non solo si fanno notare per il loro battistrada classico, ma tengono anche la moto in stretta connessione con la strada. Il cuore pulsante di XSR700 è l’evoluto bicilindrico frontemarcia Yamaha da 689 cc, brillante motore che ha spinto al successo diversi degli ultimi modelli di punta in tutta Europa. Costruito secondo la filosofia “crossplane”, è un motore che eroga una coppia lineare, per accelerazioni brucianti e vivacità in tutte le marce. Gli scoppi irregolari e la fasatura a 270° assicurano accelerazioni da brivido e una trazione sorprendente, mantenendo un’erogazione fluida ed eccitante fino ai regimi di giri più elevati. Non è ovviamente una potenza senza controllo, e XSR700 eccelle anche nella maneggevolezza, grazie al telaio compatto e leggero che regala una grande agilità e al forcellone corto da 530 mm che aumenta il controllo. La combinazione motore-telaio e l’ABS di serie rendono XSR700 la scelta perfetta per chi con la moto è alla prime armi e offrono invece grande divertimento ai piloti più smaliziati. Nella sospensione posteriore Monocross l’ammortizzatore è orizzontale ed è montato direttamente sul carter motore, per risparmiare spazio, rendendo più pulite le linee del retrotreno, e migliorare le prestazioni della ciclistica. La tecnologia di oggi che rivitalizza lo stile di ieri continua con i cerchi in alluminio a 10 razze, e con la potenza frenante dei doppi freni anteriori a margherita da 282 mm, con pinze a 4 pistoncini. La nuova XSR700 sarà disponibile in colorazione Forrest Green e Garage Metal, a partire da novembre 2015. >