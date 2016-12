Facebook

Yamaha fa debuttare la versione 2017 della MT-09 Potente ed agile, innovativa ed entusiasmante, sin dal 2015 MT-09 ha sconvolto il mondo delle due ruote guadagnandosi il titolo di modello rivoluzionario. Questa Hyper Naked non solo è diventata una delle Yamaha più vendute di sempre, ma ha anche contribuito a rendere il brand nipponico leader del mercato motociclistico. Per il 2017, i tecnici Yamaha, in seguito ad approfonditi studi e ricerche, ne hanno ulteriormente perfezionato il look, rendendola ancora più dinamica, e ne hanno conseguentemente aumentato il potenziale, conferendole così il potere di erogare adrenalina pura. Una nuova forza si è quindi evoluta, emergendo da un'oscurità impenetrabile. Con il nuovo design più aggressivo e gli esclusivi accorgimenti tecnologici, la rinnovata MT­09 è destinata a sedurre tutti i rider che nella guida ricercano soprattutto emozioni. Con entrambi gli “occhi spalancati”, questa nuova Hyper Naked estende ed amplifica lo sguardo del "Dark Side of Japan". MT­09 è pronta a tenere alto l'onore della muscolosa dinastia MT grazie al suo look innovativo e dinamico che, tra le altre componenti, comprende il nuovo ed inedito doppio faro a LED. Completano il tutto la frizione antisaltellamento e l'elettronica avanzata. A Maiorca il debutto su strada.

