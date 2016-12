Facebook

Yamaha, ecco la prima moto a 3 ruote Il Concept model Leaning Multi-Wheel (LMW) propone una nuova categoria all’interno del panorama della guida sportiva. In linea con il concetto “Cornering Master”, MWT-9 adotta un motore tricilindrico da 850 cm3 che ben si sposa con il design accattivante e dinamico. Le straordinarie prestazioni in curva sono rese possibili grazie alle due ruote anteriori, il cui angolo di piega è al massimo grazie alle due forcelle posizionate all’esterno. Il risultato è un tre ruote che può essere guidato con disinvoltura su superfici diverse, nei percorsi misti più impegnativi e ritmati da una serie di curve in successione.

Caratteristiche tecniche

Motore: 4 tempi DOHC raffreddato a liquido

Cilindri: 3 cilindri in linea

Cilindrata: 849 cm3

Alimentazione: Iniezione elettronica >