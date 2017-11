Facebook

Una Suzuki "vintage" per Lucchinelli Marco Lucchinelli è entrato a far parte della “MotoGP Hall of Fame”. Suzuki, per celebrare quest’importante traguardo, durante l’ultima edizione di EICMA, ha consegnato al campione una versione della supersportiva GSX-R1000 in edizione one-off “Lucchinelli replica”, una special che prende spunto dalla RG500 con la quale vinse il mondiale 500cc nel 1981. Oltre alle grafiche ispirate alla RG500, la moto è dotata di scarico realizzato ad hoc da SC PROJECT. Il progetto grafico nasce dal Centro stile di Suzuki in Italia a opera del chief designer Yasuhiro Nikaido ed è stata realizzata da Rizzi Design. >