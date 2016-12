Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Una MV Agusta Dragster 800 RR per J-Ax J-Ax, il “padrino" del rap italiano, ha scelto una MV Agusta Dragster 800 RR per celebrare il successo di “Vorrei ma non posto", il singolo-tormentone dell'estate 2016, che anticipa di qualche mese l’uscita dell'album in collaborazione con Fedez. Il colpo di fulmine tra il cantante e il bolide di casa MV Agusta è scoccato nel 2015 durante una visita allo stabilimento varesino, dove J-Ax ha conosciuto da vicino l’unicità e l’artigianalità, due tra gli elementi che contraddistinguono il brand. Adesso la popstar ha ritirato presso l’azienda della Schiranna la sua Dragster 800 RR con una livrea che è anche il tributo alla sua passione per le moto e alla copertina del disco di platino “Il bello di esser brutti”. Questa one-off è ispirata alle Café Racers e alla custom culture. I cerchi a raggi, già inclusi nella dotazione di serie, si sono prestati a trasformare il DNA racing in un concetto estremizzato di lifestyle. Per quanto riguarda i colori, su suggerimento dello stesso rapper è stato utilizzato un total black e sono stati ripresi lo stilema del teschio e della lancia presenti sulla cover del suo ultimo album. Il logo laterale e quello ricamato sulla sella sono quelli ufficiali del cantante. Per l’occasione i progettisti di SC Project, azienda leader nel mondo degli scarichi da competizione, hanno creato un “microfono” ad hoc, traendo ispirazione dallo scarico della MV Agusta F4 RC guidata da Leon Camier nel Campionato del Mondo SuperBike. Giovanni Castiglioni, Presidente di MV Agusta: “J-Ax è un rapper, un imprenditore e un personaggio televisivo di successo. Ma è soprattutto un rider appassionato. Da fan e da Presidente di un’azienda-icona del Made in Italy sono onorato di averlo come supporter.” J-Ax: “MV Agusta rappresenta l'eccellenza delle due ruote nel mondo. E' il meglio della nostra produzione, una perla del Made in Italy. Sono gasatissimo e molto orgoglioso di poterla guidare.” >