Un'altra Lamborghini per la Polizia A Bologna la Polizia girerà in Lamborghini. Al Viminale, infatti, Stefano Domenicali ha consegnato un'altra Huracan agli agenti che va ad aggiungersi a quella in dotazione a Roma dal 2015. Un bolide con motore V10 da 610 cv. La vettura prevede un frigobox e verrà utilizzata principalmente per il trasporto urgente di sangue e organi.

