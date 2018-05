Facebook

Tutto pronto per la 1000 Miglia Tutto pronto per l'edizione 2018 della 1000 Miglia! Si parte da Brescia mercoledì 16 maggio per tornarci sabato 19. La corsa simbolo dell’eccellenza italiana nel mondo, giunta alla trentaseiesima rievocazione della corsa di velocità disputata tra il 1927 e il 1957, sarà on stage per quattro giorni per regalare al pubblico degli appassionati uno spettacolo indimenticabile. I premi 1000 Miglia, la Coppa e le Medaglie 1000 Miglia sono state realizzati dai designer internazionali Marc Newson e Joel Berg, nel dettaglio la Coppa è stata realizzata in collaborazione con Venini utilizzando la tecnica "Murrina" per la realizzazione della forma della Freccia, mentre le Medaglie sono state realizzate con l'acciaio di Beretta. >