Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Triumph, cinque nuovi modelli per la Bonneville Triumph scrive un nuovo capitolo nella storia della Bonneville. Un progetto durato quattro anni, iniziato completamente da zero, che ha richiesto un livello senza precedenti di abilità di progettazione, ingegneria e produzione. Una famiglia di cinque nuovi modelli con un carattere, uno stile e una presenza 100% Bonneville, tutti contraddistinti da livelli di prestazioni, dotazioni e qualità leader di categoria e alimentati da un’innovativa famiglia di motori. Ciascuna moto è dotata di telaio e sospensioni dal design dedicato e di un insieme di tecnologie abilmente integrate per offrire una sicurezza, un controllo e prestazioni superiori. La nuova famiglia Bonneville offre un’esperienza di guida e una maneggevolezza insuperabili, in perfetto stile modern classic. Si tratta delle T120 e T120 Black, della Street Twin e delle Thruxton e Thruxton R. >