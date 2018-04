Facebook

Trial, Grattarola super Matteo Grattarola è il pilota italiano di punta del trial. Il lecchese, che ha conquistato nove titoli italiani in carriera, è imbattuto dal 2011 in patria. Ottime anche le sue partecipazioni nel Mondiali, indoor e outdoor, e all'Europeo dove è fresco della vittoria in Spagna a Castellolì. Il classe 1988 gareggia supportato dal Team Sembenini Nils Montesa RedMoto Trial e con il Gruppo Sportivo Fiamme Oro. Alla guida della Montesa COTA 300RR Factory è affamato di altri successi insieme al suo minder Angelo Colombo.

