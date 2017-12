Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Sic Supermoto Day con campioni e vip Campioni e vip si sono ritrovati a Latina per il Sic Supermoto Day, la gara di fine stagione organizzata nel ricordo di Simoncelli e Romboni. Tra gli ospiti anche il pornoattore Rocco Siffredi. Attimi di paura per la caduta di Gianni Serrone, trasportato in ospedale dall'elisoccorso.