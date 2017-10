Facebook

Salvatore Iavarone nel segno di Vettel Ora ha appena compiuto quattro anni, Salvatore Iavarone è il pilota più piccolo del mondo. Il piccolo all'età di due anni e venti giorni ha guidato per la sua prima volta un kart: un vero e proprio record. Ha bruciato le tappe e sogna di arrivare presto in Formula 1 in Ferrari come il suo idolo Vettel.





