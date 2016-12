Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Salone di Francoforte, al via la 66a edizione Dal 19 al 27 settembre si tiene la 66esima edizione del Salone di Francoforte 2015, l'evento biennale tra i più importanti per il mondo dell'auto, che si alterna con il Salone di Parigi. Tantissime la novità in campo automobilistico: come da tradizione, le date di apertura al pubblico sono precedute da una “due giorni” per operatori di settore. >