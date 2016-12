Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Rally di Monza, bagno di folla per Rossi, Cairoli e Sordo In migliaia hanno preso d'assalto l'Autodromo brianzolo per il Rally di Monza, tradizionale appuntamento show di fine stagione. Tutti con gli occhi puntati soprattutto su Valentino Rossi, Antonio Cairoli e Dani Sordo, star di questa edizione 2016. (foto Autodromo Nazionale Monza/Beretta e Rigato)

>