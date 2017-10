Facebook

MV Agusta svela la F4 RC in versione 2018 Il fascino e l’emozione del Campionato Mondiale Superbike sono racchiusi nelle forme eleganti e allo stesso tempo estreme della MV Agusta F4 RC, presentata nella sua versione 2018. Assemblata pezzo per pezzo, con la stessa cura riservata alla F4 Reparto Corse di Leon Camier. Prodotta in serie limitata, come si conviene a un oggetto realmente esclusivo. F4 RC è l’emblema dello spirito racing che la Casa varesina porta in pista al massimo livello con Leon Camier. Il punto più alto dell’evoluzione tecnica e delle prestazioni dinamiche di un modello leggendario qual è la MV Agusta F4. Colorazione e grafiche sono identiche a quelle del team ufficiale, per respirare fin dal primo sguardo l’emozione delle corse. Il numero 37 che campeggia sulla tabella ricorda i titoli mondiali costruttori conquistati da MV Agusta nella sua lunga storia. La formula esclusiva della F4 RC prevede ampio ricorso a materiali di alta qualità, caratterizzati da prestazioni eccellenti e peso ridotto. La fibra di carbonio, ad esempio, è stata scelta per le parti principali della carenatura. In abbinamento alle 250 F4 RC, MV Agusta ha preparato un prezioso kit, racchiuso in una elegante scatola in legno. Il kit, destinato a rendere la moto ancora più efficace in pista, comprende decine di componenti, a partire dal terminale di scarico in titanio con terminale singolo SC-Project, progettato per ottenere le migliori prestazioni in combinazione con la centralina elettronica specifica, anch’essa compresa nel kit. Tra i tanti componenti degni di nota ci sono il tappo del serbatoio a sgancio rapido, le paratie paracalore in fibra di carbonio, il copri codino monoposto F4 RC, oltre a viti e minuteria alleggerita. Completano il kit il telo coprimoto personalizzato e il certificato di origine, che garantisce l’autenticità del prodotto e la sua numerazione. >