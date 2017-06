Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

MV Agusta presenta la RVS#1 Si chiama RVS#1 la prima moto sfornata dal Reparto Veicoli Speciali della MV Agusta, da cui deriva proprio la sigla. Un mezzo unico, in tiratura limitata e numerata, senza compromessi, costruito attorno a un motore tre cilindri di 800cc con ben 150 cavalli e capace di coprire lo 0-100 km/h in 3"72. Un mostro realizzato con materilai speciali come il titanio, il carbonio o la lega di alluminio e particolari come i cerchi a raggi, gli pneumatici tassellati, i fari a led, la sella realizzata a mano, e chi più ne ha più ne metta. >