Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

MV Agusta, ecco il gioiello F3 Reparto Corse Dal Reparto Corse di MV Agusta arriva la replica Supersport 2016 della supesportiva impegnata nel Mondiale. In due cilindrate, F3 RC è l’essenza delle competizioni racchiusa in uno scrigno di perfezione tecnica ed estetica. 350 pezzi, una serie limitata realmente esclusiva. Il motore tre cilindri in linea, leggero e incredibilmente compatto, è ottimizzato in tutte le componenti tecniche per ottenere il massimo delle prestazioni. Ciò ha permesso di ottenere potenza e coppia in abbondanza, oltre a un’erogazione ideale per la pista come anche per l’impiego stradale più sportivo. F3 675 RC raggiunge 128 cv (94,2 kW) di potenza a 14400 giri/min e 71 Nm (7,24 kgm) di coppia a 10900; F3 800 si spinge oltre, con 148 cv (108,8 kW) di potenza a 13000 giri/min e 88 Nm (8,97 kgm) di coppia a 10600. La dotazione elettronica incentrata sulla piattaforma MVICS (Motor & Vehicle Integrated Control System) permette di gestire con la massima efficacia le prestazioni, attraverso il Ride By Wire con approccio multimappa (3 mappe predefinite e una completamente personalizzabile) e il controllo di trazione regolabile su 8 livelli. Il telaio si avvale di una intelligente struttura mista: la sezione anteriore a traliccio in tubi di acciaio è leggera ed essenziale; le piastre in lega di alluminio della zona centrale fanno da fulcro per il pregiato monobraccio, che insieme all’unità ammortizzante costituisce la raffinata sospensione posteriore. La notevole lunghezza del monobraccio (576,5 mm) permette di incrementare l’efficacia in trazione, nonostante l’interasse molto contenuto (1.380 mm) valorizzi al massimo la maneggevolezza della moto. La vocazione racing di questo modello appare chiara fin dal primo sguardo: la sola colorazione proposta, infatti, è un omaggio alle vittorie conquistate dai piloti ufficiali Jules Cluzel e Lorenzo Zanetti. E le firme dei piloti apposte sui fianchetti sono la testimonianza che sono stati proprio loro, con il contributo fondamentale del Reparto Corse, a sviluppare questo modello così esclusivo. L’esperienza e il fascino delle gare hanno guidato gli uomini di MV Agusta anche nella composizione del kit che fa parte della dotazione riservata a ciascuna delle 350 unità di F3 RC, montate a mano una per una nello storico stabilimento della Schiranna. Il portatarga Special Parts e il copricodino monoposto esaltano il design racing della F3 RC. Il cavalletto posteriore in dotazione permette di curare la piccola manutenzione esattamente come in pitlane. Il telo coprimoto celebra l’eleganza di questa tre cilindri persino nelle pause tra una gara e l’altra. Il certificato di origine attesta l’esclusività di una moto unica per contenuti tecnici, precisione nell’assemblaggio, fascino e prestazioni. >