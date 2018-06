Facebook

Motocross, a Ottobiano test con Reed e Fontanesi Giornata di test a Ottobiano, sulla pista che ospiterà tra meno di due settimane il GP di Lombardia, l11.a tappa del Mondiale di motocross (16-17 giugno). Sul circuito pavese, ospiti della A Sport Group di Stefano Avandero, c’erano ben tre special guest: Kiara Fontanesi, Chad Reed e Scott Redding. “E’ stata una bellissima giornata di cross – ha commentato Stefano Avandero – . Abbiamo avuto l’onore di avere come ospiti Kiara Fontanesi, Chad Reed, entrambi ambassador di A Sport Group, e il pilota MotoGP e fidanzato di Kiara, Scott Redding. È stato un modo anche per testare la pista in vista del Fiat Professional MXGP della Lombardia in programma il 16 e 17 giugno. Ci sarà grande attesa non solo per Kiara Fontanesi ma anche per il duello Cairoli-Herlings”. Infine anche un pensiero per il suo amico e idolo Chad Reed: “Aver avuto Chad qui in pista oggi è stato grandioso. Sono stati tantissimi i fan accorsi per vederlo e questo ha reso ancor di più la giornata speciale”. Cinque volte campionessa del mondo WMX, Kiara Fontanesi nella gara di casa si metterà all’inseguimento di Courtney Duncan, distante 22 punti nella classifica mondiale: “Dopo 5 titoli mondiali sono sicuramente soddisfatta di quanto fatto nella mia carriera. Ora però sono concentrata sul campionato mondiale e il 16 e 17 giugno ci terrò in maniera particolare a fare bene visto che correrò in casa”. La ciliegina sulla torta è stata sicuramente la presenza della stella Chad Reed. “Sono molto felice di essere ambassador di A Sport Group - ha dichiarato il pilota australiano tre volte campione del mondo di Supercross rispettivamente in 125cc (2002 - East Coast), 250cc (2004) e 450cc (2008) – Con Stefano sono legato da una forte amicizia. Infatti farò parte del team A Sport Group al Monza Rally Show. Sarà la mia prima volta nel tempio della velocità e il solo pensiero mi entusiasma, anche perché gareggerò con il mio amico Tony Cairoli. Sarà molto interessante vedere il passaggio dalle 2 alle 4 ruote”. La vendita dei biglietti per il Fiat Professional MXGP della Lombardia procede sul sito http://www.ottobianomxgp.com/ dove si trovano anche tutte le info su come raggiungere Ottobiano e i servizi messi a disposizione per gli appassionati. >