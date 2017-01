Facebook

Moto Morini presenta la Corsaro80 Il rilancio del marchio Moto Morini è stato lungo e difficile ma oggi mostra i primi risultati concreti, come il primo modello completamente rinnovato, la Corsaro 1200 ZZ presentata a Eicma 2016. Su questa base, al Motor Bike Expo di Verona (20-22 gennaio) debutta un’edizione limitata, la Corsaro80, che celebra l’importante ricorrenza. Una moto affascinante ed esclusiva, creata con materiali preziosi, dall’alluminio battuto a mano per il serbatoio al carbonio con cui sono state create le sovrastrutture, i cerchi, il manubrio, le leve freno e frizione. Un modello che verrà costruito in soli 8 esemplari, uno per ogni decennio di vita del marchio Moto Morini. Tutti saranno identificati tramite un numero progressivo da 1 a 8 e, su richiesta, dal nome del proprietario. La Corsaro80 è stata creata dal reparto One-Off di Moto Morini, un dipartimento che realizza esemplari unici su richiesta e specifiche dei clienti, special nate in fabbrica e rispettose delle norme: infatti, quando le modifiche scelte dovessero superare i limiti imposti dall’omologazione del veicolo, si procede ad un’estensione del documento omologativo per poter circolare senza timore di sanzioni o altri rischi. >