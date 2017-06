Facebook

Moto, brutto incidente per Biaggi a Latina Non c'è pace per il mondo del motociclismo. Max Biaggi è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale San Camillo di Roma dopo un incidente con la moto da supermotard mentre era impegnato sulla pista del Sagittario, a Latina. Il pilota romano è stato soccorso dal 118 e trasportato in eliambulanza. Non è in pericolo di vita nonostante l'iniziale preoccupazione: per lui un trauma toracico importante e qualche frattura. >