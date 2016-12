Facebook

Monza, inaugurato il Museo della Velocità Si concretizza un’altra tappa del percorso di rilancio che il nuovo management dell’Autodromo Nazionale Monza ha programmato per il futuro del circuito brianzolo. E' stato infatti inaugurato il Museo della Velocità, uno spazio espositivo previsto nel piano industriale redatto dalla dirigenza Sias con l’obiettivo di fornire una cornice di attività e iniziative per permettere ai visitatori di vivere l’autodromo a 360 gradi. Un ulteriore luogo aperto al pubblico dopo l’Infopoint inaugurato nelle scorse settimane. Giacomo Agostini e Fabrizio Pirovano sono stati testimonial d’eccezione per la Premiére del museo, il nuovo padiglione espositivo multimediale. >