Mini, anche un Buggy per la Dakar La Mini ha deciso di partecipare alla prossima Dakar anche con una versione Buggy della sua Countryman, in questo caso dotata di trazione posteriore. La 40a edizione del rally più impegnativo del mondo partirà il 6 gennaio 2018 da Lima, in Perù. Il percorso si estende fino a Cordoba per una distanza totale di quasi 9.000 km, di cui 4.500 km di prove speciali. Saranno 337 i veicoli al via della grande maratona che attraverserà Perù, Bolivia e Argentina. >