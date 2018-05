Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Mick Schumacher tamponato: rotta la mano destra Frattura della mano destra. E’ pesante il verdetto emesso ieri dai medici austriaci dopo aver visitato Mick Schumacher, reduce dall’incidente in gara 2 sulla pista di Zeltweg. Per Schumi jr si trattava del secondo botto del finesettimana. Sabato, probabilmente a causa di una staccata azzardata, era andato a sbattere contro le barriere senza riportare danni fisici. Ieri invece è stato tamponato da Stefan Preining picchiando violentemente contro le protezioni. Ovviamente Mick non ha potuto partecipare alla terza e conclusiva prova del finesettimana di Zeltweg, secondo appuntamento del campionato tedesco di Formula 4. Schumi jr è scivolato al 9° posto in campionato, con 28 punti, mentre davanti lo svedese Joel Eriksson è già in fuga a quota 74. Da segnalare la sesta posizione in campionato di Mattia Drudi che sta emergendo in una serie affollata e competitiva come quella tedesca. Il prossimo appuntamento è in programma sulla pista di Spa tra due settimane. Probabilmente troppo a ridosso dell’infortunio alla mano per permettere a Schumacher di tornare al volante. >