Look racing, vesti Ferrari Nella splendida cornice del Mugello, in occasione della prima tappa della prima tappa del Ferrari Challenge Europe, la Scuderia Ferrari ha svelato la nuova collezione autunno inverno 2018 per uomo, donna e bambino.

Capi che i tifosi e non solo potranno indossare ogni giorno: dalla domenica in pista al lunedì in città. Un look che richiama lo spirito racing del Cavallino Rampante: motivi grafici ricorrenti come le stampe a freccia, i dettagli Icon Tape - banda laterale con ripetizione del logo - e gli inserti a contrasto. Il colore rosso della monoposto, il nero e il giallo dello Scudetto della Scuderia Ferrari sono il leitmotiv imprescindibile.

Per gli amanti dello sport, la Scuderia Ferrari Collection presenta outfit ideali per il training, indoor e outdoor. Tessuti tecnici e innovativi garantiscono performance di allenamento vincenti: leggerezza e resistenza, flessibilità e traspirabilità sono le parole chiave di questa linea, che rispecchia chi cerca sempre nuove sfide.



Scuderia Ferrari Collection FW18 sarà disponibile a partire da agosto 2018 nei Ferrari Store e su Store.Ferrari.com. >