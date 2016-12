Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Lapo, la 500... Diesel L’anima rock e lo stile Diesel incontrano i Maestros di Garage Italia Customs per dar vita alla 555RR, un esemplare unico di Fiat 500 cucito su misura per Renzo Rosso, fondatore di Diesel e presidente del gruppo OTB. La 555RR è un progetto tailormade firmato Garage Italia Customs, l’hub creativo di Lapo Elkann. Realizzata sulla base dell’ultima versione della Fiat 500 Cabrio, la 555RR si distingue per la verniciatura speciale in nero lucido con glitter argento, che dona alla carrozzeria una brillantezza unica. I cristalli Swarovski con il loro riflesso opaco/lucido, contornano i gruppi ottici anteriori e posteriori: il particolare dualismo cromatico è ulteriormente enfatizzato dalla fascia centrale lungo il cofano e il portellone, verniciata in nero opaco. In rosso sono invece i dettagli della griglia del paraurti anteriore, il bordo dei cerchi in lega e dei coprimozzi personalizzati con logo Garage Italia Customs. All’interno dell’abitacolo è evidente il richiamo al mondo Diesel grazie agli artigiani specializzati di Garage Italia Customs che hanno confezionato un vero e proprio abito su misura per la selleria. “A Renzo Rosso mi lega un forte rapporto di amicizia e diverse collaborazioni lavorative in questi ultimi anni. Poter realizzare una vettura per lui è stato un piacere, un onore, e soprattutto una grande soddisfazione. In questo progetto si sono incontrate due realtà italiane specializzate nel loro specifico ambito: Diesel nella moda, Garage Italia Customs in quello della personalizzazione. Sono orgoglioso del risultato ottenuto dai miei Maestros, che hanno saputo dare vita a una vettura che è la perfetta sintesi dello stile e dell’anima rock di Diesel, proprio quello che mi era stato chiesto da Renzo”. Lapo Elkann "In questa 500 abbiamo messo tutti i dettagli che sono espressioni tipiche di Diesel, e oggi, grazie a questo progetto, la stessa personalizzazione può essere acquistata da chiunque desidera ‘customizzare’ la propria auto. E’ stato bellissimo lavorare con Lapo e con il suo team senza limiti creativi! Spero di avere ancora e presto altre occasioni di lavorare assieme a nuovi progetti esclusivi”. Renzo Rosso >