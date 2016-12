Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Lampkin percorre i 60 km del TT su una ruota sola Record pazzesco all'Isola di Man, ma questa volta le corse su strada, di cui è la capitale, non c'entrano. A firmare l'impresa è stato Dougie Lampkin, sette volte campione del mondo di trial, che ha percoso tutti in impennata i 60 km del tracciato del Mountain Course. Lo ha fatto con una moto appositamente modificata. L'inglese ha impiegato 1h35' per completare il tracciato partendo dal Grandstand. Tutti in piedi sulle pedane per un monoruota infinito. >