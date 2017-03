Facebook

Lamborghini apre a Milano Lamborghini sbarca a Milano. È stata inaugurato il nuovo showroom, in viale Renato Serra 61, insieme al Gruppo Bonaldi che è legato alla casa di Sant'Agata Bolognese dal 2008. All'inaugurazione è intervenuto il Chairman e Chief Executive Officer Stefano Domenicali: "Per Lamborghini l’Italia è ancora un mercato di nicchia ma per noi il 2017 è un anno importante e di cambiamenti: ci siamo allargati a livello di dimensioni, in previsione anche del lancio del supersuv Urus a Sant’Agata a fine anno. Nel 2016 abbiamo consegnato in Italia 73 vetture, l’obiettivo per il nuovo anno è di andare oltre le 100 e con l’arrivo del nuovo modello le previsioni sono tutte al rialzo". È il terzo concessionario Lamborghini in Italia dopo Bologna e Bergamo, mentre nel mondo sono 135: "È una vetrina strategica per noi, in quanto hub internazionale per design, lusso, moda, arte e cultura". >