La storia di F1 e Motomondiale sfila a Suzuka Migliaia di appassionati hanno preso d'assalto il circuito di Suzuka per l'edizione 2015 del Sound of Engine. Un'occasione più unica che rara di vedere in azione alcuni dei mezzi, e dei piloti, che hanno fatto la storia di Formula 1 e Motomondiale. Così, sul tracciato giapponese sono sfilate la Ferrari del 1987 di Berger, la Toleman di Senna, le Benetton di Piquet e Schumacher, ma anche le Honda e Suzuki 500 di Lawson e Schwantz, oltre ad alcune vetture endurance come Nissan e Mazda. Per emozioni indimenticabili. >