La prima 24 Ore di Alonso Si è conclusa la prima 24 Ore di Fernando Alonso. A Daytona lo spagnolo, insieme a Norris e Hanson, ha portato la Ligier dell'United Autosport in 38.esima posizione. Il pilota McLaren è stato frenato da problemi ai freni che lo hanno costretto a una sosta ai box di 45 minuti. Quindicesima posizione per Lance Stroll che nel finale è stato vittima di una foratura. Vittoria per Albuquerque, Barbosa e Fittipaldi su Dallara-Cadilac.

